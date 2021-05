Fight Gym in vista anche al femminile, Giulia e Sofia sorelle d’argento agli italiani di boxe

GROSSETO – Ad un soffio dall’oro le due giovani atlete della Fight Gym Giulia e Sofia Massone. A Roseto degli Abruzzi ai campionati italiani giovanili di pugilato al femminile, le sorelle piombinesi che si allenano nella palestra grossetana, accompagnate dalla insegnante Emanuela Pantani, portano via due argenti da applausi.

Sofia, tredicenne, school girl al suo debutto affronta nei kg. 48 la siciliana Ludovica Montoneri che supera ai punti e le consente di accedere alla finale dove viene sconfitta sempre ai punti dall’emiliana Anita Borghi. Giulia Massone diciassettenne, youth, inizia con i quarti di finale dove affronta nei kg. 54 la siciliana Desiree Cangelosi, superata ai punti con la sua tecnica sopraffina; in semifinale contro la testa di serie n. 1 Lombardo Federica delle Fiamme Oro, per intervento medico alla seconda ripresa per cedere ai punti in finale alla laziale Aurora De Persio. Soddisfatti il presidente della Fight Gym Amedeo Raffi e il titolare della palestra Raffaele D’Amico per le prestazioni delle ragazze, sempre più consapevoli del loro potenziale di crescita.