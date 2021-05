Due ori alla World Cup, Follonica e la Maremma applaudono le Farfalle Azzurre

FOLLONICA – Splendide notizie dalla Vitifrigo Arena di Pesaro, dove le Farfalle Azzurre hanno appena conquistato due medaglie d’oro alla World Cup, sbaragliando tutte le concorrenti nell’esercizio con le cinque palle e poi in quello misto (foto dal profilo Instagram lefarfalleazzurre). Ancora una volta, il circuito internazionale della ginnastica ritmica vede il team allenato da Emanuela Maccarani fra i migliori, con prove di eccellenza assoluta. A pochi giorni dagli Europei di Varna in Bulgaria in programma dal 9 al 13 giugno e dopo i tre argenti conquistati nella tappa di Baku, la Nazionale italiana si presenta più in forma che mai.

Grande gioia e soddisfazione da parte del pubblico maremmano per le Farfalle, in particolare da Follonica, che spesso ospita le ginnaste al suo palazzetto, location perfetta per concentrarsi e lavorare con la consueta, maniacale precisione che da anni le contraddistingue in tutte le specialità della ritmica; memorabile il tributo della città del Golfo nell’agosto del 2019, quando la Nazionale venne accolta dal sindaco Benini nella sala del consiglio comunale.