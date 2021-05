“Diritto di parola”: il sindaco torna a incontrare i cittadini nelle frazioni

Continua comunque il tradizionale ricevimento in municipio su appuntamento, mentre per le frazioni non sarà necessario fissare alcun appuntamento per parlare con il Sindaco.

Questi luoghi e date previste per gli incontri nelle frazioni:

• Martedi 8 giugno ore 9,30 – 12,30 Ribolla presso l’Ex Cinema Mori;

• Mercoledi 9 giugno ore 17,30 – 19,00 Sassofortino Piazza d’Armi;

• Lunedi 14 giugno ore 17,30 – 19,00 Roccatederighi piazzetta Senesi;

• Giovedi 24 giugno ore 16,30 – 17,30 Piloni pista polivalente;

• Giovedi 24 giugno ore 17,30 – 19,00 Torniella piazza del Castello;

• Lunedi 28 giugno ore 17,30 – 19,00 Montemassi parco pubblico;

• Lunedi 5 luglio ore 16,30 – 17,30 Sticciano Scalo di fronte Centro Civico;

• Lunedi 5 luglio ore 17,30 – 19,00 Sticciano paese.

“In considerazione della mitigazione dell’emergenza sanitaria che sta facendo registrare un deciso miglioramento della situazione emergenziale anche sul nostro territorio – queste le parole del sindaco Francesco Limatola – anche quello di tornare ad ascoltare i cittadini a casa loro può rappresentare un segnale di ripresa e di ritorno alla normalità che tutti noi ci auguriamo possa avvenire rapidamente”.

“L’Amministrazione Comunale – prosegue Limatola -, anche nel periodo più buio della pandemia, ha cercato sempre di essere vicina ai cittadini per garantire tutta quella serie di servizi in emergenza che le condizioni sanitarie avevano dettato; ciò è stato possibile anche grazie al fondamentale apporto fornito dalle associazioni del territorio che si sono adoperate per alleggerire i disagi soprattutto alla popolazione bisognosa di aiuto. E’ il momento di provare a ritornare alla normalità e riprendere questa iniziativa di ascolto nelle frazioni per far sentire l’istituzione vicino ai propri cittadini e per dare voce al territorio”.