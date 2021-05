Circolo Pattinatori avanti tutta ai playout, battuto anche il Monza

GROSSETO – Prosegue a suon di reti la marcia vittoriosa del Circolo Pattinatori Edilfox nei playout di serie A1. Sabato sera, sulla pista di via Mercurio, Saavedra e compagni si sono sbarazzati del Teamservicecar Monza, che ha affrontato questo sesto impegno della seconda fase con alcune importanti defezioni, compreso il mister Tommaso Colamaria.

Sotto 2-0 dopo 10 minuti di gara, il quintetto di Federico Paghi ha cambiato marcia, chiudendo la prima frazione sul 5-3. Nella ripresa, con i giovani Bruni, Ciupi e Bardini in campo, e grazie alla bella serata di Fantozzi (quattro reti) e Buralli (tripletta), l’Edilfox ha allungato, finendo con un ampio margine.

Mister Federico Paghi presenta al fischio d’inizio un quintetto inedito con Bruni in porta, Saavedra, Rodiriguez, Buralli e Bardini.

Il Monza, sceso in Maremma, senza il portiere titolare Zampoli, passa in vantaggio dopo due minuti e mezzo con un tiro dalla destra di Lanaro. L’Edilfox prova a replicare ma i brianzoli resistono ed anzi al 10′ trovano anche il raddoppio con Lazzarotto. La Teamservicecar ha avuto l’opportunità di triplicare ma Zucchetti non è riuscito a bucare Bruni con un tiro diretto. Andrea Fantozzi, con una bella azione personale. A 6’55 dalla fine del primo tempo arriva il pareggio di Stefano Paghi che trasforma un rigore. Al 19′ il Circolo Pattinatori mette la freccia con il primo centro in serie A1 di Leonardo Ciupi, che mette in fondo alla rete un assist di Saavedra. Il Monza non ci sta e trova il 3-3 con Nadini. Un missile di Buralli dalla sinistra riporta avanti i biancorossi, che dopo appena 17 secondi trovano la quinta rete con Saavedra, lanciato molto bene da Buralli. Il Grosseto riparte forte nella ripresa, andando a segno con Fantozzi dopo appena cinque secondi. Al 4′ Lazzarotto non lascia scampo a Bruni per il 6-4. I grossetani insistono e nel giro di 39 secondi trovano altre due belle reti di Federico, il migliore di questa gara contro il Monza. Zucchetti prova a riportare in partita i lombardi, ma Fantozzi con una doppietta in nemmeno tre minuti lancia i padroni di casa sul 10-5. Martedì ultimo impegno stagionale contro il Breganze nel recupero del primo turno.

Playout, 6° turno: Roller Scandiano-Lanaro Breganze 11-7, Edilfox Grosseto-Teamservicecar Monza 10-5.

Classifica: Grosseto 29*, Monza 22*, Scandiano 7, .Breganze 5**. *una partita in meno.