Al via le vacanze del Fossombroni: sempre all’insegna dello sport

GROSSETO – La prima settimana di Vacanze e Sport sta per ripartire, grazie all’impegno dell’Asd Fossombroni. Dopo un anno di pausa per l’emergenza sanitaria legata al Covid, l’associazione sportiva ha deciso di ripartire nella massima sicurezza e nel rispetto delle regole.

La data fissata per la prima settimana di attività, che andrà dal lunedì al venerdì, è quella del 14 giugno. Saranno giornate intense, all’insegna del divertimento, della conoscenza del territorio e dello sport. La cadenza giornaliera delle attività avrà come punto di riferimento la sede Uisp di viale Europa, con partenza in autobus alle 8:30 e ritorno alle 17:00. Gran parte dell’attività sarà incentrata su Marina di Grosseto e Marina di Alberese.

I ragazzi partecipanti saranno coinvolti negli sport e nell’attività ricreativa dai docenti della scuola Fossombroni che seguiranno lo svolgimento delle intere giornate. Tra loro, nella prima settimana saranno presenti: Mirco Pierattoni, Giovanni Castelli, Silvia Madioni, con la collaborazione di Giovanni Gelli, Amedeo Gabbrielli, Stefano Rosini e Gabriella Corzani. Vacanze e Sport è riservato a tutti i ragazzi con fascia di età che va dagli studenti della quarta elementare fino a quelli della terza media.

Per informazioni su iscrizioni e modalità di svolgimento è possibile rivolgersi ai numeri di telefono 329-0774527, oppure 348-0856585.