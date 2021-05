Wheels on fire Cup, debutto in assoluto della Scarlino Outdoor con un’atleta donna

SCARLINO – Presente anche la Scarlino Outdoor ASD alla Maremma Wheels on Fire Cup di Talamone, che si terrà domenica 20 maggio. Il gruppo scarlinese debutterà ufficialmente in una gara schierando un’atleta donna, Stephanie Lee Daddi.

“Siamo molto felici e orgogliosi – ha commentato il presidente Paolo Biagiotti – l’associazione conta quasi 30 iscritti in varie discipline. La voglia di crescere è tanta e stiamo facendo piccoli passi per raggiungere i nostri grandi obiettivi. Oggi siamo veramente onorati che la nostra Stephanie prenda parte a questa manifestazione. A lei il nostro in bocca al lupo, speriamo in un grande risultato”.