La Primavera del Grifone ritorna grande nel nome del Ghepa: successo sulla Lucchese con dedica

GROSSETO – Prova di carattere della Primavera del Grosseto, che si riprende il terzo posto con lo spettacolare 5-2 alla diretta rivale di graduatoria Lucchese. Un successo che è riprova della crescita dei ragazzi di mister Pieri, tutto dedicato ad Alessandro Roghi soprannominato “il Ghepa”, storico tifoso biancorosso recentemente scomparso.

Apre e chiude le danze Rotondo con una doppietta da incorniciare, completa l’opera Francavilla con una tripletta che lo fa a arrivare a quota dieci centri. Dopo qualche iniziativa dei rossoneri nei primi minuti di gioco, alla prima occasione il Grosseto passa in vantaggio: lancio di Gafà al 16’ per Rotondo defilato sulla sinistra, che anticipa Labozzetta e segna. Alla mezza’ora 2-0 di Francavilla, che gestisce al meglio un recupero palla di Mema. Un minuto dopo è bravo Comparini a respingere una conclusione ravvicinata di Pieretti; lo stesso si rifà vedere al 41′ con una punizione alta sulla traversa.

Nella ripresa subito il 3-0 degli unionisti: punizione dalla tre quarti di Ottaviani che pesca in area Francavilla, bravo a controllare e fulminare ancora il portiere rivale. Occasione per il neo entrato Gradi al 7’ che da ottima posizione alza sulla traversa; di rimessa Comparini gioca di velocità e pescare ancora Francavilla che con un preciso pallonetto cala il poker.

Nel finale, calo di concentrazione dei torellini, che al 31’ e al 35’ concedono due rigori agli ospiti che Durante non sbaglia, ma a far tirare il fiato ai suoi ci pensa Rotondo con una spettacolare rete su assist lungo di Comparini. Chance per Valente nel recupero e ancora Rotondo, ma Labozzetta se la cava.

GROSSETO: Comparini, Tiberi (28’ st De Michele), Mema, Ottaviani, Fregoli, Simi, Gafà (37’ st Lucattini), Sarno (37’ st Valente), Francavilla (18’ st Columbu), Perrella (18’ st Filippi), Rotondo. A disposizione: Brunetti, Cerulli, Salvadori, Marraccini. All. Pieri.

LUCCHESE: Labozzetta, Fambrini, Tricarico, Olivieri, Velani, Pieretti, Lazzari, Marinai, Camaiani, Durante, Yener. A disposizione: Mazzotta, Bianchi, Di Meo, Mati, Gradi, Lunardi, Romano, Fruzzetti, Bonuccelli, Munno.

ARBITRO: Barbetti di Arezzo; assistenti Chernenkova e Lumetta di Piombino.

MARCATORI: 16’ e 41’ st Rotondo 31’, 3’ st e 9’ st Francavilla, 31’ st (rig.) e 35’ st (rig.) Durante.

NOTE: ammoniti Ottaviani, Valente, Rotondo.