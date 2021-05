FOLLONICA – Oltre 50 biciclette abbandonate sono state rimosse da numerose vie della città questa mattina dalla Polizia Municipale e gli operai del Comune, attrezzati con pinze e furgoncini.

Sono serviti tre viaggi per caricare tutti i mezzi a due ruote raccolti sui furgoncini per il trasporto al deposito comunale in attesa di esser smaltite. In particolare gli interventi hanno riguardato lo spazio esterno del palazzo comunale, via Parri, l’area intorno al mercato coperto, via Martiri della Niccioleta, la scuola elementare Rodari di via Palermo, l’area davanti al circolo Cala Violina, la stazione ferroviaria e l’area davanti alle Tre Palme.

«Manteniamo insieme la nostra città pulita e decorosa» è l’appello dell’amministrazione comunale che invita i cittadini a segnalare eventuali altre biciclette abbandonate.