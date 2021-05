Dall’Argentario a Montalto, nuova tappa del circuito Corri nella Maremma

GROSSETO – Si corre domenica a Montalto Marina la seconda tappa del circuito di podismo Uisp Corri nella Maremma. Dalla Costa d’Argento con la prima tappa la Scarpinata dei IV Forti Spagnoli a Porto Ercole, si passa alla zona laziale della Maremma. La gara è valida anche come prima tappa col Trofeo Corri in Tuscia organizzato dalla Uisp Viterbo. Il percorso pianeggiante è di 5 chilometri. Si tratta della seconda edizione per l’evento organizzato dalla Polisportiva Montalto. Nel 2020 la gara è stata vinta dai due grossetani Boscarini (15’40”) e Stankiewicz (19’10”); cento sono gli atleti al via, iscrizioni chiuse. Partenze scaglionate a partire dalle 8.30.