Chiusa la prima fase del Torneo Primavera, pronti i tabelloni Pro e Dilettanti

GROSSETO – Si chiude la fase a gironi del torneo Primavera, con i due tabelloni della fase ad eliminazione diretta Pro e Dilettanti che sono così stati formati.

Nel gruppo A il Crystal Palace piega nello contro al vertice il Muppet per 11 a 4, con il team di Ribolla costretto a scendere nel tabellone inferiore per la peggiore differenza reti. E’ sempre Briaschi a fare le fortune degli inglesi, coadiuvato da Ceri e dal rientrante Marzocchi. Nell’altra gara, ritorno con il botto per Gianluca Bonsanti nelle competizioni Uisp: l’attaccante ne mette a segno sette nel 9 a 6 con cui il Frantoio di Baccinello piega il Cassai Gomme (Bambagioni 3).

Nel girone B il fragoroso 24 a 3 con cui l’Atletico Barbiere si sbarazza dell’Istia Longobarda consente ai ragazzi di Di Girolamo di chiudere da testa di serie numero 1 la prima fase: il trio Merkoqi-Santamaria-Di Sauro va a segno con impressionante regolarità. Bene anche il Vets Futsal, con Fabbri e Longo a trascinare i gialloneri al 9 a 2 contro l’Endurance Team di Meattini.

Il gruppo C vede invece l’affermazione del Bascalia, con il 12 a 3 sull’Angolo Pratiche il team moldavo chiude a punteggio pieno: Zlatov e Petcov producono il break decisivo a inizio secondo tempo, dopo che nella prima frazione la squadra di Coen aveva bloccato bene gli avversari. Successo in rimonta per il Boca Juniors contro una Professione Casa nettamente migliorata rispetto alle prime uscite: 9 a 7 il risultato finale con Federico Birelli ispiratissimo, ma con Perosi e Posa che spingono i rosanero alla prima affermazione stagionale.

Nel gruppo D prosegue il torneo ad alto livello del Pinco Pallino Joe che chiude al primo posto dopo il 10 a 4 sullo Sbratta Praga: Cappuccini-Bindi formano un duo affiatato che fa proseguire la favola di Fiori e compagni. Alla piazza d’onore, con accesso al tabellone Pro, chiude il Barbagianni Carrozzeria Tirrena di Chigiotti che, spinto dalle reti di Pietrych e dalle buone prestazioni di Kribech e Hasnaoui ha la meglio 12 a 3 del Roda Beer (Melis 2).

Il girone E va invece alla Tpt Pavimenti: Trotta conferma di non aver perso il fiuto del gol durante lo stop e con una cinquina determina il 7 a 3 sul Cappellaio Matto di Guareri (Nastro 2), mentre nell’altro match il Lokomotiv Grosseto si garantisce l’accesso al tabellone principale con il largo 20 a 3 calato contro i Wild Boars: prestazione monstre per Tonini che, con ben 11 reti, balza al comando della classifica cannonieri. Bene anche Filip e Cuomo.