GROSSETO – Spettacolare alone intorno al sole nel cielo della Maremma. Numerose le segnalazioni dei lettori che in queste ore hanno potuto ammirare e fotografare lo speciale “arcobaleno” tondo che ha circondato il sole.

Gli aloni sono fenomeni ottici che appaiono vicini o attorno al Sole o alla Luna e a volte attorno ad altre forti sorgenti luminose, come le luci stradali. Sono simili all’arcobaleno eccetto per il fatto che si creano dalla rifrazione della luce solare attraverso i cristalli di ghiaccio sospesi nelle nuvole al posto delle gocce di pioggia o ad altra acqua liquida sospesa nel cielo.

Fenomeni atmosferici come gli aloni sono stati usati come metodi empirici di previsione meteorologica prima che fosse sviluppata la meteorologia; generalmente, essendo collegati ai cirri, indicano l’arrivo di un fronte caldo e quindi di piogge; in inverno, in caso di nebbia, un alone può indicare che nella nebbia sono presenti cristalli di ghiaccio e quindi che di notte si possa gelare.

Fonte: Wikipedia