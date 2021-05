Calcio a 7, prima edizione del Torneo Città di Grosseto. Wheelchair ritorna a Porto Ercole

GROSSETO – Un nuovo, prestigioso, torneo vede la luce in questa estate 2021 e punta a proporsi come una manifestazione caratterizzante delle estati grossetane: il Comitato Territoriale Uisp di Grosseto Aps, in collaborazione con l’Unione Sportiva Grosseto 1912 organizza il I Torneo Città di Grosseto di calcio a 7. Le gare si svolgeranno nel bellissimo nuovo Centro Sportivo di Roselle, un vero e proprio fiore all’occhiello della nostra città, con inizio del torneo fissato per lunedì 14 giugno. Per informazioni sulle iscrizioni si possono contattare Fabio Capodimonte 3313654809 e Francesco Romboli 3477075394

Per un nuovo torneo che nasce, uno tradizionale che ritorna dopo il forzato stop della passata stagione. Stiamo parlando del torneo Wheelchair di Porto Ercole, organizzato dal Comitato Territoriale Uisp di Grosseto Aps in collaborazione con l’Asd Wheelchair Maremma. Il torneo, che animerà l’estate portercolese per la quarta edizione, si svolgerà negli impianti di Piazza Amerigo Vespucci (Piazza del Mercato) a partire da lunedì 14 giugno. Per iscrizioni e info e possibile contattare Fabio 3313654809 e Andrea 3286119299.