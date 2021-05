Cala Violina, prenotazioni al via: il sito è in funzione

SCARLINO – Il sito per prenotare l’accesso alla spiaggia di Cala Violina è online: è possibile riservare il proprio posto sulla spiaggia su www.calaviolinascarlino.it.

Da martedì 1 giugno fino al 15 settembre a Cala Violina dalle 8 alle 18.30 potranno accedere ogni giorno fino a 700 persone, ma solo prenotando il proprio posto sul portale. Il diritto di prenotazione è di 1 euro: per i bambini da 1 anno fino a 12 anni non è previsto il versamento del contributo ma è consentita solo la prenotazione, mentre per i piccoli fino a 12 mesi non occorre la registrazione.

Sempre sullo stesso sito è possibile riservare il posto auto all’interno del parcheggio di Val Martina: lo spazio è aperto dalle 8 alle 20 e potranno accedere un massimo di 150 veicoli al giorno pagando 10 euro (veicoli) o 30 euro (camper).

Il procedimento di prenotazione è semplice: basta cliccare il tasto “Prenota” e seguire le indicazioni. Dopo aver compilato i campi richiesti si viene indirizzati alla pagina del pagamento e, se il saldo andrà a buon fine, l’utente riceverà un messaggio di posta elettronica con i biglietti acquistati.

Non è necessario stampare i ticket di ingresso: basterà mostrarli agli operatori dal proprio telefono. Anche le procedure, una volta arrivati al parcheggio di Val Martina o agli accessi della spiaggia di Cala Violina, sono molto semplici: una volta riconosciuto il codice del ticket, gli operatori consentiranno l’accesso ai bagnanti che potranno così godersi in tutta tranquillità la loro giornata al mare.

La spiaggia non è sorvegliata dagli assistenti alla balneazione; a breve entrerà in attività il servizio di assistenza della Croce Rossa.

«È tutto pronto per accogliere i turisti che sceglieranno Cala Violina per trascorre una giornata al mare – dichiara l’assessore al Turismo del Comune di Scarlino, Silvia Travison –. Abbiamo reso il sistema operativo più semplice possibile, così da rendere la prenotazione facile e veloce. Da martedì 1 giugno la spiaggia sarà accessibile solo a chi ha prenotato. Chiediamo a tutti i bagnanti che frequenteranno Cala Violina di rispettare le norme anti-contagio e la natura: l’area delle Costiere è un patrimonio che merita di essere salvaguardato e per farlo occorre l’impegno di tutti noi».