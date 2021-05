Bbc Grosseto pronto per la Fiorentina nella seconda di campionato

GROSSETO – Prima trasferta stagionale per il Bbc Grosseto Ecopolis impegnato sabato (alle 15 e alle 20,30, diretta Tv su Firenze Viola Super Sport, ch. 196) sul campo della Fiorentina Baseball nella seconda giornata di serie A.

I ragazzi di Jairo Ramos Gizzi, dopo la doppietta ai danni dei Lancers Lastra a Signa cercheranno di mantenere l’imbattibilità contro una formazione giovanissima.

Lo staff dell’Ecopolis avrà a disposizione per la prima il lanciatore venezuelano Thony Amoroso e l’esterno nettunese Francesco Faccendini, classe 1998, ex Nettuno 2.

Lanciatori partenti grossetani Federico Cozzolino e Thony Amoroso. La Fiorentina presenterà invece l’italoalbanese Albrim Krasniqi e Martinez Perez.

•Il programma delle gare del girone B

Gir. G: sabato Fiorentina-Ecopolis Bbc Grosseto, Lancers Lastra a Signa-T&A San Marino (gara1); domenica Lancers-San Marino (gara2). Class. Grosseto e San Marino 2-0; Fiorentina e Lancers 0-2.

Le altre gare della giornata

Gir. A: sabato Campidonico Grizzlies Torino-Settimo Torinese; domenica Milano-Parmaclima. Class. Parma 2 vinte-0 perse, Milano e Settimo 1-1, Torino 0-2.

Gir. B: domenica Cagliari-Senago. Riposa Brescia Class. Senago e Brescia 1-1, Cagliari 0-0.

Gir. C (4° turno): sabato Comcor Modena-Fontana Sala Baganza; domenica Ciemme Oltretorrente-Farma Crocetta Parma. Riposa Collecchio Class. Modena 3-1; Crocetta e Collecchio 4-2; Sala Baganza 1-3, Oltretorrente 0-4.

Gir. D: sabato Bolzano-Tecnovap Verona; domenica Castelfranco Veneto-UnipolSai Bologna. Class. Bologna e Bolzano 2-0; Castelfranco e Verona 0-2.

Gir. E: sabato Hotsand Macerata-Rovigo; domenica Athletics Bologna-Erba Vita Rimini. Class. Macerata 2-0; Athletics e Rovigo 1-1; Rimini 0-2.

Gir. F: sabato Longbridge-Godo (gara2), New Black Panthers Ronchi-Cervignano. Class. Godo 2-0; Cervignano e Longbridge 1-1; Ronchi 0-2.

Gir. H: domenica Wiplanet Montefiascone-Nettuno Bc, Nettuno Academy-Red Sox Paternò. Class. Paternò e Nettuno Bc 2-0; Nettuno Academy e Montefiascone 0-2.