Associazione balneari: «Vi aspettiamo per un’estate insieme all’insegna della sicurezza»

GROSSETO – Anche quest’anno sventolerà la bandiera blu della Fee, la bandiera verde rilasciata dalla pediatria per le spiagge a misura di bambino e la bandiera gialla con le 5 vele di Legambiente.

L’Associazione Balneari di Grosseto, e tutti gli stabilimenti balneari associati, per quest’estate ha incrementato i servizi da offrire a tutti i turisti delle due frazioni di Marina di Grosseto e Principina a Mare.

Sul piano della sicurezza ci sono stati 80 tra rinnovi e primi corsi di blsd effettuati sia da proprietari degli stabilimenti che da assistenti bagnanti, e incrementato di otto unità i defibrillatori a disposizione dei turisti, grazie all’acquisto donato dall’Amministrazione Comunale e dai singoli stabilimenti. Ad oggi gli stabilimenti dislocati tra le due frazioni mettono a disposizione 20 defibrillatori.

“Gli assistenti bagnanti degli stabilimenti balneari controlleranno il litorale e garantiranno un’estate in sicurezza in mare – dicono i balneari maremmani -.

E’ stato raggiunto un accordo con la Croce rossa per il servizio delle moto d’acqua.

La notte nelle due frazioni sarà previsto un servizio di portierato notturno con personale specializzato, al fine di prevenire atti vandalici e garantire il dovuto distanziamento tra chi utilizzerà l’arenile.

Verranno svolte una serie di eventi serali, all’interno degli stabilimenti, per far vivere le due frazioni anche durante il periodo serale, oltre che di giorno. Nei prossimi giorni verranno presentati ufficialmente. Sempre nel rispetto delle normative riguardanti il distanziamento sociale causa pandemia.

Anche quest’anno tanti stabilimenti saranno partecipi nell’iniziativa Mare per tutti, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale.

Gli stabilimenti, grazie alla profondità del nostro arenile potranno accogliere il cliente, offrendogli spazi più ampi, rispetto al minimo previsto per legge, al fine di garantire il distanziamento sociale, anche in quest’estate caratterizzata dal covid, che pian piano speriamo sia in fase di miglioramento.

Saranno distribuite gratuitamente mascherine presso gli stabilimenti balneari per tutti i turisti.

Un ringraziamento a tutti gli stabilimenti balneari, al personale che opererà sulle torrette di avvistamento, all’Amministrazione Comunale, alla delegazione di spiaggia di Marina di Grosseto.

Vi aspettiamo a Marina di Grosseto e Principina a Mare, per farvi vivere ogni anno un’estate migliore”, conclude l’associazione.