40enni più diligenti dei 60enni: in 161 aderiscono all’open day per il vaccino AstraZeneca

GROSSETO – Sono 161 le persone che ieri sera si sono recate all’hub vaccinale del multisala, all’Aurelia antica, per l’open day del vaccino AstraZeneca riservato alla categoria degli over 40. quasi il triplo della volta scorsa, quando l’hub fu aperto per gli over 60.

Il 23 maggio furono infatti meno di 60 coloro che parteciparono all’open night vaccinale (dalle 20 alle 23). gli over 40 hanno invece risposto meglio, e sono stati tanti quelli che hanno deciso di cogliere l’opportunità di un vaccino immediato, senza prenotazione, pur dovendo sottostare a due-tre ore di fila.

Una buona prova che induce a ben sperare e che potrebbe portare Asl e Regione Toscana a ripetere l’esperienza, magari abbassano la soglia d’età, specie per chi ancora non vede aperti i vaccini per la propria categoria.