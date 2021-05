Tessera Sanitaria: sabato e domenica servizi interrotti per manutenzione nazionale

FIRENZE – Il Sistema Nazionale Tessera Sanitaria sarà sottoposto a un fermo totale per manutenzione straordinaria, finalizzata al potenziamento dell’infrastruttura tecnica, dalle ore 18 di sabato 29 maggio fino alle ore 16 di domenica 30 maggio.

Questo intervento non consentirà, per tutta la durata dei lavori, di utilizzare lo scarico delle ricette elettroniche dematerializzate e di conseguenza la prenotazione dei tamponi Covid in tutta la Toscana, come pure la prenotazione di visite specialistiche sul portale regionale.

Il servizio nazionale sarà nuovamente ripristinato a conclusione degli interventi, previsti alle ore 16 di domenica 30 maggio.