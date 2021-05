Regalaci un libro: i clienti vanno in libreria e donano un volume alle scuole

GROSSETO – Biblioteca Chelliana e libreria Giunti al Punto insieme per promuovere la lettura, nell’ambito del progetto “Grosseto città che legge”. L’iniziativa si chiama “Aiutaci a crescere. Regalaci un libro” e prevede che la biblioteca diventi luogo di raccolta e distribuzione dei volumi donati dai clienti della libreria (compresi aziende, enti o associazioni) alle scuole d’infanzia e primarie del territorio. L’accordo è valido per 3 anni.

Per ogni libro acquistato con questa finalità, verrà consegnato al cliente un adesivo da attaccare sul libro stesso e su cui poter lasciare una dedica per i futuri lettori. La scelta dei volumi è libera.

Nelle precedenti edizioni è stato possibile raccogliere oltre 600 libri che sono stati donati al reparto pediatrico dell’ospedale Misericordia.

“E’ con grande piacere che aderiamo al progetto promosso dalla libreria Giunti – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e il vicesindaco e assessore alla Cultura Luca Agresti – perché si inserisce in maniera perfetta nel più ampio contenitore che è “Grosseto città che legge”. Si tratta di un’iniziativa che punta a diffondere cultura e a creare una sinergia tra i diversi attori del territorio, come scuole, insegnanti, famiglie, librerie e biblioteche, coinvolgendoli in un percorso di impegno sociale. Ringraziamo la direttrice della Chelliana Anna Bonelli e la libraria Giunti al Punto per aver messo in atto questa bellissima collaborazione”.