Pedonalizzazione lungomare: domenica varia l’orario

PIOMBINO – Domenica 30 maggio è prevista una variazione di orario per la pedonalizzazione di lungomare Marconi: la via, dall’intersezione con viale Amendola fino a pochi metri oltre l’incrocio con via Salivoli, sarà chiusa al traffico veicolare dalle 14 alle 20 e sarà interamente riservata a pedoni e ciclisti.

La chiusura interesserà anche via Salivoli dall’intersezione con lungomare Marconi fino al piazzale dello Sgarallino situato di fronte all’ingresso della spiaggia di Salivoli ed è finalizzata a rendere godibile a tutti i cittadini la passeggiata panoramica.

Lo slittamento dell’orario di chiusura del tratto alle 14 rispetto a quanto deciso precedentemente è stato disposto per favorire le attività commerciali della zona che così saranno raggiungibili in auto per tutta la domenica mattina.

Questa è l’ultima domenica in cui sarà disposto il blocco al traffico; la pedonalizzazione di viale Marconi era stata disposta infatti fino alla fine di maggio. L’amministrazione valuterà se prolungarla anche a giugno.