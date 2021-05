Ottimi risultati per le classi del Fossombroni al concorso nazionale Ambiente e sport

GROSSETO – Gli studenti del Fossombroni si distinguono ancora, questa volta nel concorso “Ambiente e sport”, indetto dall’Associazione Aps Tass e patrocinato dal Comune di Caserta. Le classi 2D, 2E e 2F indirizzo SIA a curvatura sportiva del Fossombroni, si sono confrontate con le altre realtà territoriali che hanno aderito al progetto. Ben 30 scuole provenienti da 10 regioni come Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria, oltre 1000 studenti e più di 100 elaborati tra video, power point e articoli giornalistici. Le classi 2D e 2F sono giunte in finale. La 2F è giunta prima ex aequo con un’altra scuola del territorio nella sezione informatica.

Gli studenti hanno progettato e creato una presentazione utilizzando il programma Office power point, andando a ricercare e rielaborare materiale per la creazione dei contenuti inerenti il tema doping. Emblematico il titolo dell’elaborato: “Limite alla tentazione”, a indicare lo sport in termini di sacrificio, continua sfida e costanza, metafora della vita. La 2D ha conseguito la terza posizione nella sezione giornalismo. Dopo la scelta dell’argomento da trattare, ogni studente ha prodotto il proprio articolo che è stato condiviso per la creazione di un testo unico. L’argomento trattato, ovvero la competizione, ha visto gli alunni nella disamina del significato di essere sportivi, inteso come correttezza, sacrificio, costanza, grinta, competizione con se stessi e confronto con gli altri, per poi giungere alla conclusione che perseveranza, lealtà e giusta rivalità rappresentano la triade perfetta per la vera vittoria. Artefici del successo tutti gli studenti delle classi coinvolte che hanno realizzato gli elaborati, impegnandosi nella raccolta delle informazioni, nella rielaborazione e nell’assemblaggio in una produzione unica.

Le ore dedicate all’attività progettuale di giornalismo sportivo sono state molteplici durante l’anno scolastico. «Il progetto è interdisciplinare, una palestra utile ai ragazzi nel confronto con le altre realtà scolastiche, un tassello che si affianca alle esperienze sportive e accresce il patrimonio culturale degli studenti. Gli argomenti trattati hanno visto gli allievi come soggetti attivi in un’operazione corale che ha coinvolto tutti con il proprio bagaglio di esperienze per un fine comune, nella garanzia della piena espressione delle singole personalità», ha spiegato la docente Monica Mazzilli, responsabile del progetto “giornalismo sportivo”, nonché promotrice dell’iniziativa insieme all’insegnante Gabriella Corzani, docente di scienze motorie. La dirigente scolastica del Fossombroni, Francesca Dini, è rimasta molto soddisfatta dei risultati conseguiti, sottolineando l’entusiasmo dei ragazzi e l’impegno dei docenti per il miglioramento di un’offerta formativa incentrata sull’interdisciplinarietà e la promozione delle competenze degli alunni.