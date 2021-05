Lunedì si riunisce il Consiglio comunale: ecco come seguire la seduta

GOSSETO – Il presidente del Consiglio comunale, Cosimo Claudio Pacella, ha convocato l’assemblea per lunedì 31 maggio alle 8:30. La seduta si svolgerà in modalità telematica. I lavori si potranno seguire in diretta streaming sul canale YouTube del Comune di Grosseto al seguente link: https://www.youtube.com/channel/UCREufPec-V_NkAaPCFIhgYw.

Questo l’ordine del giorno:

1 Comunicazioni istituzionali.

2 Verbale seduta Consiglio Comunale del 26/04/2021 – Presa d’atto.

3 Regolamento comunale per l’istituzione del Garante per la disabilità – Approvazione.

4 Modifica Programma triennale opere pubbliche 2021/2023 ed elenco annuale 2021, approvato con delibera C.C. n. 11/2021

5 Alienazioni e valorizzazioni di immobili di proprietà comunale triennio 2021-2023, ai sensi dell’art. 58 del D.L. 25/06/2008 n. 112 convertito, con modificazioni, nella Legge 06/08/2008 n. 133 e ss.mm.ii. – Aggiornamento ed integrazione.

6 Modifiche al Piano Generale degli Impianti Pubblicitari

7 Aggiornamento del Regolamento Igienico Edilizio Comunale approvato con D.C.C. n. 123 del 21/12/2020

8 Variante al Piano di Lottizzazione per insediamenti produttivi “Dirudino” ex art. 95, punto 6 della Variante Generale al P.R.G. in località Marina di Grosseto, ai sensi dell’art. 112, L.R.T. n. 65/2014.

9 Piano Attuativo area TR_02A – Sterpeto: rettifiche a seguito di frazionamento catastale. Variante ai sensi dell’art. 112 della L.R.T. 65/2014.

10 Piano Attuativo di iniziativa privata per la realizzazione di un insediamento residenziale area di trasformazione TR_16A, Via Alberto Sordi, del vigente Regolamento Urbanistico: adozione ai sensi dell’art. 111 della LRT 65/2014 e approvazione deroga alla scheda normativa ai sensi dell’art 97, comma 2 della LRT 65/14 e sua rettifica ai sensi dell’art 21, comma 1 della LRT 65/14 e dell’art. 2, comma 12 delle norme del RU.

11 Regolamento Urbanistico del Comune di Grosseto – Aggiornamento patrimonio edilizio esistente privo di scheda e modifica classificazione edifici attribuita dal R.U.

12 Mozione per adesione al Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC), presentata dalla consigliera Lembo (Movimento 5 Stelle)

13 Mozione per promozione nel territorio comunale grossetano della creazione di Comunità energetiche e di Autoconsumo collettivo, presentata dalla consigliera Lembo (Movimento 5 Stelle).

14 Ordine del giorno “Emergenza Casa – Piano Nazionale di Edilizia Pubblica”, presentato dal consigliere De Martis (Lista Mascagni Sindaco).

15 Mozione “Agenzia Casa 2021”, presentata dal consigliere De Martis (Lista Mascagni Sindaco).

16 Ordine del giorno “Sospensione brevetti vaccini”, presentato dalla consigliera Del Santo (Lista Mascagni Sindaco).

17 Art. 57 del vigente regolamento del Consiglio Comunale – Mozioni e odg. – Informazione al Consiglio su provvedimenti assunti.