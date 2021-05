L’opposizione: «Quanti chilowatt di energia rinnovabile sono stati prodotti a Giglio e Giannutri?»

ISOLA DEL GIGLIO – «Quanti kw di energia elettrica da fonti rinnovabili siano state ad oggi concretamente prodotte e distribuite nei territori delle isole del Giglio e di Giannutri» la domanda viene dai consiglieri comunali di Progetto Giglio Guido Cossu e Armando Schiaffino ed è diretta al sindaco Sergio Ortelli, al presidente dell’arcipelago Giampiero Sammuri e al ministro per la transizione ecologica Roberto Cingolani.

«L’Unione internazionale per la conservazione della natura ha di recente inserito il Parco nazionale dell’arcipelago toscano nella prestigiosa Green List; tale ambito riconoscimento non risiede unicamente in una gratificazione per le competenze o per le capacità di un Parco di gestire il proprio territorio, ma ha risvolti molto importanti per le politiche di sostenibilità a livello globale».

«Considerato quanto espressamente previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, del 14 febbraio 2017, che prevedeva la progressiva riduzione della produzione elettrica annua convenzionale a favore di fonti rinnovabili. Considerati tutti i protocolli di intesa in tema di fonti energetiche rinnovabili sottoscritti dal Comune di Isola del Giglio, il Parco Nazionale Arcipelago Toscano e altri enti dal 2015 ad oggi» proseguono i consiglieri di opposizione.

«Vorremmo sapere quanti kw da fonti rinnovabili siano stati prodotti. Le isole sono state invitate a utilizzare uno strumento di autovalutazione per meglio definire il tipo di supporto tecnico necessario per adattarsi a qualsiasi fase della transizione energetica in svolgimento, dalla formulazione di piani strategici, sull’integrazione della rete, all’analisi normativa, alla ricerca di finanziamenti per progetti concreti. Il termine per la presentazione delle domande era il 4 maggio 2021. Facciamo presente che un secondo bando è previsto per il febbraio 2022».