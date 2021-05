Innovazione tecnologica: Piombino passa al sistema VoIP per le telecomunicazioni

PIOMBINO – Il Comune di Piombino si aggiorna e dal primo giugno utilizzerà la tecnologia VoIP, che rende possibile effettuare una conversazione telefonica sfruttando una qualsiasi rete di telecomunicazioni che utilizzi il protocollo IP senza connessione per il trasporto dati.

Lo switch off dai vecchi telefoni verso i nuovi potrebbe temporaneamente arrecare disagi agli utenti nel contattare gli uffici, pertanto sono stati disposti dei numeri alternativi cui rivolgersi reperibili alla pagina: https://www.comune.piombino.li.it/pagina19206_contatta-gli-uffici.html.

“È un altro passo avanti nel miglioramento dei servizi tecnologici del Comune – ha detto l’assessore all’Innovazione tecnologica Gianluigi Palombi -. Le soluzioni open source come VoIP sono sempre più diffuse nella pubblica amministrazione proprio perché garantiscono importanti vantaggi in termini di fruibilità e prestazioni; per non parlare dei costi più contenuti”.