Due lutti in pochi giorni: paese piange due concittadini che non ci sono più

CIVITELLA MARITTIMA – Due lutti in una manciata di giorni. Civitella si ritrova a piangere due concittadini che non ci sono più. Ieri è morta Mariangela Sinatti, 56 anni, moglie di Mario Roggi noto imprenditore agricolo, ex amministratore del Comune e presidente di alcune cooperative.

Mariangela ha avuto un forte malore improvviso nella mattinata di ieri. Prontamente rianimata dalla figlia Giulia è stata trasferita immediatamente con l’elicottero Pegaso all’Ospedale di Siena dove di li a poco sarebbe deceduta. La salma si trova presso la chiesa di Civitella Marittima e domani mattina alle 10 si terranno le esequie.

Martedì scorso la comunità si era invece trovata a piangere la morte di Luciano Chechi, 72 anni, calciatore, negli anni 70-80, dell’unione sportiva Civitella. Gianpaolo Franceschini dirigente del calcio in quegli anni cosi lo ricorda: “Luciano è stato prelevato da me dal Ribolla nel 1974 (in precedenza aveva giocato anche nel Campagnatico) per iniziare la grande avventura dell’unione sportiva Civitella. Grazie anche a Luciano abbiamo avuto il campo sportivo e dopo cinque anni di terza categoria siamo stati per dieci anni in seconda e poi su, su. Luciano era il figlio di Velio storico tabacchino del paese di cui aveva continuato l’attività per molti anni. Il suo ultimo gesto di generosità è stato quello di donare le cornee.