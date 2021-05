Coronavirus in Italia: 3.738 nuovi casi e 126 morti. Continuano a diminuire i ricoveri

GROSSETO - Oggi in Italia registrati 3.738 casi e 126 decessi, con un tasso di positività in calo all'1,5%. Ieri i nuovi casi erano stati 4.147, i morti 171, con un tasso di positività all'1,7%, Sono infatti 249.911 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del Ministero della Salute. Ieri i test erano stati 243.967.

Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 28 maggio 2021" su Spreaker.

In totale i casi dall'inizio dell'epidemia sono 4.209.707, i morti 125.919. I dimessi ed i guariti totali sono 3.837.518 (+10.534 rispetto a ieri), gli attualmente positivi 246.270 (-6.923).

In terapia intensiva per il Covid in Italia ci sono 1.142 persone, in calo di 64 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono stati 41 (ieri 38). Sono invece 7.192 i pazienti ricoverati con sintomi nei reparti ordinari, 515 in meno nelle ultime 24 ore.

In isolamento domiciliare ci sono 237.936 persone (ieri 244.280)