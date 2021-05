centri estivi per bambini e ragazzi. li organizza il Comune, ecco come iscriversi

PITIGLIANO – Iscrizioni aperte dal 3 al 16 giugno 2021 ai centri estivi organizzati dal Comune di Pitigliano per i bambini dai 3 ai 6 anni e per i ragazzi dai 7 ai 14 anni.

“Anche quest’anno il Comune di Pitigliano ha voluto garantire questo importante servizio – commenta Irene Lauretti assessore comunale alla Cultura e all’Istruzione –coprendo parte delle spese di attivazione dei centri estivi e garantendo così alle famiglie una tariffa contenuta.”

Il campus per i più piccoli (3-6 anni) si svolgerà all’asilo nido comunale “Papaveri e Papere”, di via Don Minzoni, dal 19 al 30 luglio, dal lunedì al venerdì, con orario 8-14 compreso l’erogazione del pasto. I genitori potranno scegliere tra l’opzione di frequenza per l’intero periodo o una sola settimana dal 19 al 23 luglio oppure dal 26 al 30 luglio. La compartecipazione minima alle spese da parte delle famiglie è di 50 euro per una settimana e 80 euro per l’intero periodo.

Il campus per i ragazzi (7-14 anni) con tutor in madre lingua per l’apprendimento dell’inglese, si svolgerà nei locali della scuola secondaria di primo grado di Pitigliano, dal 19 luglio al 30 luglio, con orario 8-14 compreso il pasto.

Le domande, con allegata copia del versamento effettuato, dovranno essere presentate dal 3 giugno al 16 giugno esclusivamente con le seguenti modalità:

– a mezzo posta elettronica certificata alla casella comune.pitigliano@postacert.toscana.it;

– mediante consegna diretta dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 all’ufficio Protocollo del Comune di Pitigliano, in piazza Giuseppe Garibaldi 37, 58017 Pitigliano e saranno raccolte secondo l’ordine di protocollo.