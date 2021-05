Calzature uomo. Quali saranno i protagonisti dell’estate?

Infradito, ciabatte o sandali? Chi sarà di tendenza quest’estate? La moda di quest’anno vuole uno stile casual e raffinato, per dare un tocco ricercato e disinvolto. Un look che vada bene per il lavoro così come durante tempo libero; un look da portare con sé in vacanza. Una calzatura passepartout da abbinare su jeans, pantaloni morbidi e bermuda, anche coordinati con un completo giacca e cravatta. Utopia? No, anzi. Vediamole assieme, allora, le tendenze dell’estate 2021!

Scarpe aperte o chiuse?

Una scelta non esclude l’altra, quando a fare da guida è il buon gusto, l’unico accessorio che non va mai fuori moda. Le calzature per eccellenza, quando si pensa all’estate, sono i sandali uomo. Quest’anno la tendenza è quella di uno stile minimal e monocolore; no, in questo tipo di scarpa le fantasie non sono di moda. Lo stile invece è declinabile in elegante e sportivo. Nel primo caso,si opterà per l’intramontabile sandalo in pelle, nera o marrone, con laccio alla caviglia, che ben si abbina su tutto. Un sandalo sportivo è invece una scarpa adatta al tempo libero, da usare non solo per passeggiate nella natura, mare o montagna, ma anche per camminare in città; si abbina benissimo a pantaloni sia corti che lunghi, anche fantasia.

Per quanto riguarda le scarpe chiuse, quest’anno di moda sono mocassini ed espadrillas, scarpe chiuse sì ma fatte di materiali morbidi, che uniscono a un comfort dal sapore casalingo la forma delle tradizionali calzature. I materiali? Il camoscio monocolore con suole in cuoio per un look più formale nel caso dei mocassini; tela e corda per le espadrillas. Il monocolore consentirà eleganza e facilità di abbinamento, mentre con un outfit tinta unita si potrà osare anche con un’espadrillas fantasia.

E la ciabatta? L’infradito?

Non potevano mancare anche quest’anno, per gli amanti del genere più vacanziero, il capo simbolo per eccellenza (l’infradito) e la ciabatta, suo compagno di viaggio.

Il loro stile sportivo non deve trarre in inganno: sembrano sportivi, e lo sono, ma possono anche essere audacemente abbinati a un look più formale. Meravigliosi in smartworking amano i pantaloni corti, il costume da bagno e… i pantaloni lunghi e morbidi (meglio se in lino, cotone o jeans) ai quali danno un tocco di spensieratezza, di estate. Infradito o ciabatta la varietà di materiali è comune: gomma, plastica, ma anche pelle e tela, all’insegna del caldo e della comodità.

Le ciabatte si possono trovare a fascia singola o doppia e negli anni sono diventate vero e proprio oggetto di design. I colori? Classici o audaci, come il rosa e l’arancio; non si ammettono mezze misure!

Sneakers: ultima tendenza?

Una storia a parte sono le sneakers: sono scarpe da avere per tutto l’anno. La tendenza le vuole bianche e minimali, adatte quindi a qualsiasi outfit, dal più formale al più sportivo, perfino per eventi come un matrimonio. L’alternativa al bianco è il suo esatto opposto: il rosa fluo, sì anche per le sneakers; portatelo solo se vi sentite a vostro agio.

Qualsiasi siano le vostre preferenze, ricordate: quest’anno va di moda lo stile minimal e il suo amico che non conosce età, il buon gusto! Con questi due accessori vi sentirete sempre a vostro agio, in qualsiasi situazione. Buona estate!