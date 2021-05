unacanzonealgiorno – Otto anni fa moriva Little Tony: ecco la sua “Cuore matto”

GROSSETO – E’ il 27 maggio 2013 e a Roma muore Antonio Ciacci, conosciuto come Little Tony. Oggi lo ricordiamo con uno dei suoi più grandi successi: Cuore matto.

Cuore matto è stato composto da Armando Ambrosino e Totò Savio, presentato al Festival di Sanremo 1967 cantato in coppia da Little Tony e Mario Zelinotti.

Il brano è stato pubblicato in due singoli: quello di Little Tony, dal titolo Cuore matto/Gente che mi parla di te, che raggiunge la prima posizione per nove settimane ,e quello di Mario Zelinotti, dal nome Cuore matto/Lungo la mia strada, che ne incide anche una versione in tedesco dal titolo Ohne liebe con testo di Rudolf Gunter Loose. Il retro di questo 45 giri è Ich geh’ durch die strassen (durium, HT 300099 B).

Insieme con L’immensità, Cuore matto è il brano che ha ottenuto maggior successo di vendite tra quelli partecipanti al Festival di Sanremo 1967.

Di Cuore matto fu fatto anche un “Musicarello” dal titolo Cuore matto… matto da legare, con lo stesso Little Tony e Ferruccio Amendola.

Nel 2013 Edizioni Master ne pubblica la ristampa nella raccolta L’enciclopedia de I migliori anni, abbinata all’omonima trasmissione.

Nel 2020 Piero Pelù canta “Cuore matto” al Festival di Sanremo, inserendo il brano nell’album Pugili fragili (Sony Music, 19439723161).

TESTO di “CUORE MATTO”

Un cuore matto, che ti segue ancora

E giorno e notte pensa solo a te

E non riesco a fargli mai capire

Che tu vuoi bene a un altro e non a me

Un cuore matto, matto da legare

Che crede ancora che tu pensi a me

Non è convinto che sei andata via

Che m’hai lasciato e non ritornerai

Dimmi la verità, la verità (dimmi la verità, la verità)

E forse capirà, capirà (e forse capirà, capirà)

Perché la verità, tu non l’hai detta mai

Un cuore matto, che ti vuole bene

E ti perdona tutto quel che fai

Ma prima o poi, tu sai che guarirà

Lo perderai, così lo perderai

Dimmi la verità, la verità (dimmi la verità, la verità)

E forse capirà, capirà (e forse capirà, capirà)

Perché la verità, tu non l’hai detta mai

Un cuore matto, che ti vuole bene

E ti perdona tutto quel che fai

Ma prima o poi, tu sai che guarirà

Lo perderai, così lo perderai

Un cuore matto (cuore matto), che ti vuole bene (che ti vuole bene)

Un cuore matto (cuore matto), matto da legare (matto da legare)

Un cuore matto (cuore matto), che ti vuole bene (che ti vuole bene)

Un cuore matto (cuore matto), matto da legare (matto da legare)

Fonte: Wikipedia