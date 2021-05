La molestava da mesi, insultandola e perseguitandola: arrestato

FONTEBLANDA – I Carabinieri della Stazione di Fonteblanda (Orbetello), nella mattinata di oggi, hanno arrestato per atti persecutori un 54enne gravato da numerosi precedenti senza fissa dimora.

L’arresto è stato compiuto in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa a suo carico dal gip del Tribunale di Grosseto, alla luce di una indagine condotta dalla Stazione di Fonteblanda, che ha visto l’uomo protagonista di una lunghissima serie di molestie ai danni di una donna del posto. La vittima è dipendente di un esercizio commerciale locale, e sin dall’inverno dello scorso anno era stata avvicinata dal 54enne, con cui non aveva avuto mai alcun rapporto. L’uomo aveva iniziato a salutarla e fissarla, dall’esterno del negozio, con grande assiduità ed insistenza, tanto da ingenerare subito timori nella donna.

Le attenzioni sono andate avanti per mesi, in cui l’uomo la avvicinava, quasi sempre all’esterno del luogo di lavoro, pretendendo attenzioni da parte della commessa, da lei non accordate né gradite.

Come emerso nella ricostruzione dei militari, il 54enne era solito avvicinarsi con frasi inquietanti del tipo “bambolina, perché non mi sorridi?”, oppure impedendole di andare via con l’auto mettendosi di traverso, o chiedendo con insistenza di lei anche quando non era presente a lavoro.

In più occasioni, complice un chiaro stato di ebbrezza, l’arrestato aveva ricoperto la donna di insulti e minacce, arrivando a danneggiare oggetti all’interno del negozio: come una volta in cui, dopo aver chiesto di lei e saputo dalle colleghe che era assente, l’aveva offesa ripetutamente, rompendo la cassa del negozio a pugni. E non sono mancate, nella lunga serie di episodi, minacce di morte.

Frequenti sono stati gli interventi della Stazione Carabinieri di Fonteblanda, che ben conosce l’uomo, per aver più volte sia donna che colleghi chiamato il 112 a causa della sua presenza molesta. Del resto, il soggetto è noto nella zona, ed ha nel tempo causato preoccupazioni e disagi a molti. A suo carico, come detto in precedenza, una lunga serie di precedenti.

La vittima, da parte sua, ormai ossessionata dall’uomo, non usciva più di casa da sola ed era stata costretta a modificare, con la collaborazione del datore di lavoro, i suoi turni in modo da non coprire mai da sola l’orario di chiusura dell’esercizio. Tutto questo per paura di incontrarlo e trovarsi senza supporto dei colleghi, che più volte sono accorsi in aiuto alla donna. Lo stesso negozio, visto il disagio che la persona causava non solo alla sua dipendente ma anche all’esercizio e ai clienti, aveva dovuto ingaggiare un vigilante privato.

Ora tutto questo ha avuto un punto di svolta, e l’uomo, all’esito dell’indagine svolta dalla Stazione Carabinieri, si trova ristretto in carcere.