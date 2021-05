Finali di Coppa Italia per i baby del Circolo Pattinatori: c’è il Thiene in trasferta

GROSSETO – La grande stagione del Circolo Pattinatori Grosseto prosegue in questo fine settimana a Thiene. La formazione Under 11, targata Picchianti Lavanderia, sarà impegnata nelle finali di Coppa Italia, grazie al terzo posto nel campionato tosco-laziale alle spalle delle imprendibili Follonica e Sarzana.

I bambini di Stefano Paghi, che hanno chiuso la regular season con un bilancio di sei vittorie e quattro sconfitte, cercheranno in Veneto di proseguire nella loro crescita tecnica per portare a casa un risultato di prestigio. I biancorossi sono stati inseriti nel girone eliminatorio con Bassano e Thiene. Nel girone B sono state inserite: Monza, Montebello, Camaiore. Il Picchianti debutterà venerdì alle 19 contro il Roller Bassano, mentre sabato mattina alle 10 si confronterà con il Thiene. Le prime due classificate di ogni girone daranno vita alle semifinali (sabato alle 18 e alle 20); domenica alle 9,30 e alle 11,30 sono previste le due finali. Paghi, che nella carriera da tecnico ha vinto due scudetti under 11, ha preparato a dovere i suoi bambini per cercare di continuare a stupire.

Il Circolo Pattinatori dovrà fare a meno di Alessio Tonini, gli altri sono al loro posto, a cominciare dal piccolo bomber Lorenzo Turbanti, terzo nella classifica cannonieri con 33 reti. Questi i convocati per la trasferta di Thiene: Leonardo Boni, Edoardo Civitarese, Victor Celata, Lorenzo Turbanti, Mirko Pucillo, Andrea Conti (portiere), Alexander Convertiti Mann, Edward Ryan Convertiti Mann. Allenatore Stefano Paghi, vice allenatore Emilio Minchella, dirigente accompagnatore Giorgio Giusti.

E’ la terza volta nella storia recente che il Circolo Pattinatori partecipa alle finali di Coppa Italia: nel 2015 a Bassano i grossetani ottennero un terzo posto; l’anno successivo, di fronte al pubblico amico, il C.P. chiuse al quarto posto dopo aver perso il derby con il Follonica. In entrambe le occasioni sulla panchina c’era Raffaele Biancucci.