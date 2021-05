FdI ribatte al Pd: «Sempre stati disponibili al dialogo per il bene dei cittadini»

ARCIDOSSO – “Nel cercare di difendere strenuamente l’operato dei sindaci amiatini, il Pd ha omesso di ricordare che Fratelli d’Italia in questi anni ha sempre portato proposte in consiglio comunale e non solo sull’immigrazione, sullo sfruttamento dei braccianti o sul sovraffollamento, ma anche su temi riguardanti ripresa economica, turismo, valorizzazione del territorio e dei beni artistici culturali, cercando sempre di spronare l’amministrazione a fare di più e meglio”, così Bruno Ceccherini e Guendalina Amati, rispettivamente coordinatore provinciale e responsabile Amiata di Fratelli d’Italia, ribattono ai democratici e al sindaco di Arcidosso Jacopo Marini.

“I rappresentanti di Fratelli d’Italia sono sempre stati disponibili al dialogo per il bene del paese e dei cittadini – afferma Amati -, mettendosi al lavoro con la maggioranza attorno ad un tavolo. Quindi stendiamo un velo su certe dichiarazioni, in quanto ‘carta canta’, e chi lavora e propone rimane agli atti”.

“Peccato che – prosegue la responsabile FdI Amiata – dopo tutte le belle parole di sindaco e maggioranza del comune di Arcidosso, con approvazioni ad un’unanimità raccolte in consiglio comunale per le nostre proposte di mozione, il risultato sia sempre lo stesso: il solito dimenticatoio da parte dell’amministrazione. E a rimetterci non siamo certo noi, come forza di opposizione, ma la cittadinanza stessa”.

“Da quando dire la verità è un atto vile secondo i nostri amici del Pd? – dichiara Bruno Ceccherini – Solo per aver dichiarato che sindaco, vicesindaco e altre figure del Pd amiatino promuovono i prodotti latteo caseari di una cooperativa locale veniamo tacciati di viltà e meschinità. Siamo contenti che lo facciano, ma se dedicassero più tempo alla macchina amministrativa forse sarebbe meglio”.

“Se secondo quanto da loro stessi dichiarato, già lo fanno – continua il responsabile provinciale di FdI -, allora il problema è ben più grave, vedendo poi la gestione del comune di Arcidosso. Vogliamo tranquillizzare i Dem, che non siamo assolutamente nervosi. I calmanti semmai servono a loro che governano il territorio e che non sanno sostenere gli attacchi politici, dimostrando palesemente nei molteplici comunicati vuoti di contenuti e pieni zeppi di ripetizioni”.

“Avete parlato di numerosi controlli effettuati in questi anni – commenta Guendalina Amati – per contenere il fenomeno migratorio ed il rispetto delle norme igienico sanitarie. Noi sappiamo il numero preciso dei controlli che ha effettuato il Comune di Arcidosso per propria volontà con la Polizia municipale, ma forse alla maggioranza non sovviene il numero preciso, oppure si vergognano a dirlo”.

“Vogliamo fare un’ultima puntualizzazione. Siamo lieti dell’intervento della Guardia di Finanza e lo avevamo già dichiarato. E siamo anche altrettanto felici per tutti quelli che cercano di investire sul nostro territorio, siano essi comuni cittadini che aprono attività aziendali investendo propri capitali, sia per coloro che, facenti parte dell’amministrazione comunale arcidossina e del Pd amiatino, promuovono attività economiche e commerciali attraverso una cooperativa che usufruisce di fondi e bandi regionali. Ovviamente Fratelli d’Italia, come ha fatto anche in altre occasioni, ove ci sia la possibilità di lavorare per il bene comune, di certo non si tirerà indietro, dichiarandosi come sempre disponibile al dialogo pur rimanendo fedele alle proprie idee, ai propri principi e valori”, concludono Bruno Ceccherini e Guendalina Amati.