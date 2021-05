Duello per il terzo posto fra la Primavera e la Lucchese, Under 17 contro la Carrarese

ROSELLE – Settima di ritorno per la Primavera del Grifone, che ricalpesterà il rettangolo di gioco amico del Centro sportivo di Roselle contro la Lucchese. Gara che si preannuncia alla portata dei biancorossi contro una rivale fresca di sorpasso proprio a danno loro, ma con una gara in più e con una difesa più fragile sulla carta: lotta aperta quindi per il terzo posto. In crescita i ragazzi di mister Pieri, reduci dalla buona prestazione contro il Livorno, che non diversamente dal match di andata ha prevalso di mestiere.

Arbitrerà Barbetti di Arezzo assieme a Chernenkova e Lumetta di Piombino. Il fischio d’inizio è sabato alle 15.

In casa anche gli Under 17, che incroceranno i tacchetti con la Carrarese nella prima di ritorno. Grande concentrazione per i ragazzi di mister Consonni, reduci da un 4-1 corsaro che ha dato loro nuove energie pur nn avendo giocato come al loro solito. “Domenica è stata una partita strana – ha detto mister Consonni – su un campo al limite della praticabilità e giocabilità. E’ stato un ottimo risultato che non coincide con un’ottima prestazione non potendo mettere palla a terra e muoverci come sappiamo. I ragazzi sono stati bravi ad andare subito in vantaggio e a contenere gli avversari. Fisicamente poi stavamo bene e siamo venuti fuori alla grande. Moralmente i ragazzi stanno vivendo questa settimana in maniera diversa, migliore.”

Rientreranno fra i convocati Di Meglio e Massa, fuori invece Testa e Bignardi; Simi, Salvadori e Columbu andranno con il gruppo della Primavera. “La Carrarese è una squadra tosta – ha concluso Consonni – che all’andata ci ha battuto, pur avendola noi messa in difficoltà in alcuni momenti del match: sarà una bella sfida”.

Arbitrerà Marranchelli di Pisa coadiuvato da Ferretti di Pistoia e Santaera di Pisa. Il fischio d’inizio è domenica alle 12.

Primavera3:

Il programma della 16a giornata (7a di ritorno) del girone D: Arezzo-Olbia; Grosseto-Lucchese; Pistoiese-Carrarese; Viterbese-Livorno. Riposa Pontedera.

La classifica del girone D: Arezzo 35 punti; Livorno 32; Lucchese 18; Grosseto* 16; Viterbese, Olbia 15; Pontedera 12; Carrarese* 11; Pistoiese 7 (* = una gara da recuperare).

Under 17:

Il programma della 6a giornata (1a di ritorno) del gruppo 5: Grosseto-Carrarese; Lucchese-Livorno; Pistoiese-Pontedera.

La classifica del gruppo 5: Pontedera 10 punti; Pistoiese* 9; Livorno 7; Carrarese*, Grosseto 6; Lucchese 1 (* = una gara da recuperare).

Il programma:

Primavera 3: Us Grosseto-Lucchese, sabato h 15

Under 17: Us Grosseto-Carrarese, domenica h 12