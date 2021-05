Dall’Imu alla “No tampon tax”: ecco di cosa si discuterà nel prossimo Consiglio comunale

ROCCASTRADA – E’ convocata per il giorno sabato 29 maggio alle ore 9, la seduta del Consiglio Comunale che si terrà con modalità a distanza tramite videoconferenza, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1) Comunicazioni del sindaco;

2) Lettura e approvazione verbali seduta precedente;

3) Approvazione Rendiconto 2020;

4) Definizione canone patrimoniale unico per cappotto termico;

5) Aliquote I.M.U. anno 2021;

6) Riduzione da 20 a 10 anni del periodo di garanzia di alcuni impegni assunti a seguito di sottoscrizione da parte di imprenditori agricoli degli atti unilaterali d’obbligo previsti dall’art. 4, comma 6, della L.R. n. 64/1995;

7) Modifica regolamento speciale per l’assegnazione in proprietà e l’utilizzazione di aree produttive ubicate in zona denominata “Polo agroindustriale del Madonnino”;

8) Mozione “No tampon tax”;

9) Approvazione nuovo regolamento per il funzionamento del Consiglio del Comunale;

10) Modifica Regolamento Comunale I.M.U.