Cocaina e 20 mila euro in contanti: tre arresti

GROSSETO – Tre uomini sono stati arrestati dopo che la polizia ha sequestrato, nella loro casa, 60 grammi di cocaina, in parte già suddivisa in dosi da spaccio, materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione e oltre 20 mila euro in contanti.

Il blitz della sezione narcotici della squadra mobile della Questura è scattato ieri sera, in un’abitazione di Grosseto in cui gli agenti sospettavano si spacciasse.

All’interno tre cittadini stranieri che sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio. I tre sono stati trasferiti in carcere a Grosseto e Siena.