Al via i lavori per la pista ciclabile di Giannella, il sindaco: «Grande soddisfazione»

ORBETELLO – “Sono stati consegnati stamani i lavori per la realizzazione della pista ciclabile di Giannella”, annuncia il sindaco Andrea Casamenti.

“I lavori avranno inizio lunedì 7 giugno – prosegue -. Saranno poi interrotti durante la stagione estiva per non creare disagio e riprenderanno ad inizio settembre.

Una grande soddisfazione della nostra Amministrazione Comunale che anche questo intervento abbia inizio; un ringraziamento agli uffici lavori pubblici e al delegato Roberto Berardi. Un nuovo traguardo raggiunto con una mole di opere pubbliche attivate dalla nostra Amministrazione Comunale in 5 anni di legislatura pari a 16 milioni di euro a cui si aggiungono 5 milioni di euro di manutenzioni straordinarie.

Nei prossimi giorni si concluderà anche il lavoro in corso di totale riasfaltatura di via Baghini a Orbetello Scalo e avranno inizio i lavori di riasfaltatura di via Matteotti, via Civinini, via Brugi, via De Amicis a Neghelli. Via de Amicis sarà riasfaltata per ultima, dopo la chiusura della scuola elementare di Neghelli, per evitare disagi”.