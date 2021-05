Vetrine vestite a Carnevale: ecco i vincitori del concorso follonichese

FOLLONICA – A Follonica creatività, fantasia e passione si possono esprimere anche con gli addobbi delle vetrine degli esercizi commerciali o all’ingresso di associazioni.

È quello che è successo anche quest’anno in città quando, con la forzata assenza delle sfilate i carri allegorici, ha tenuto campo l’ottava edizione degli abbellimenti dei negozi legati al carnevale follonichese. Da podio sono le rappresentazioni di: Free Time allestita dell’estrosa Miria Maestrini nel rione Zona Nuova prima classificata; quelle di tutti i partecipanti del Rione Senzuno “quelli che hanno usato tutti stesso tema per le decorazioni i Minions” in seconda posizione; il Bar Ramazzotti a Pratoranieri terzo nella classifica finale. Con loro è degna di segnalazione la composizione dei diversamente abili del Centro Diurno la Ginestra Coop Arcobaleno, oggi situata nel rione Capannino alla zona industriale (che rimane sempre nelle attenzioni del del Comitato Carnevale).

Come anche quelle numerose e varie del rione Centro dove alla libreria Chiti si sono ricordati anche di Dante Alighieri con una maschera creata da Franco Gaggioli (quest’ultimo, noto maestro della creta e cartapesta, effigiato in un bel quadro di Laura Mosca esposto nella vetrina della Nuova Forneria a Senzuno). Cinquanta sono state gli allestimenti valutati della giuria composta dal presidente della pro Loco Michele Cocola e dai consiglieri Andrea Telesio, Liana Spinicci e Davide Bargagna.

Importante il anche il lavoro di supporto dei collaboratori: Alessandra Vagelli, Bianca e Lorenzo Bellocchio, Agnese Martellini e in prima fase da Fabio Apollinari. La manifestazione, uno dei fiori all’occhiello del carnevale 2021, è stata organizzata, dal 15 febbraio al 7 marzo, con il pieno sostegno del Comitato Carnevale e degli otto Rioni cittadini, Pro Loco, Centro Commerciale Naturale la Dolce Vita, Scuola di Cartapesta, Muscart – Museo della Solidarietà del Carnevale e Artigianato Tradizionale e Fondazione Noi del Golfo.

L’ultimo atto si svolgerà nella sala consiliare del comune, venerdì 28 maggio alle ore 12.30, con la consegna dei premi ai vincitori.

• Orologio con Effige di Gigi del Golfo, per la vetrina Free Time di Zona Nuova, la prima classificata (nella foto).

• Targa Pro Loco ritirata dalla Cartoleria da Mara, in rappresentanza delle 9 raffigurazioni di Senzuno, secondi in classifica.

• Targa del CCN la Dolce Vita alla Vetrina Bar Ramazzotti a Pratoranieri, al terzo posto.