Torna la mare vetta mare: partirà da Marina di Grosseto

MARINA DI GROSSETO – Dal 4 al 6 giugno torna la MareVettaMare che ha le sue origini da una granfondo. Nata alla fine degli anni ’90, nel 2012 è stata rilanciata come brevetto permanente dalla Asd MareVettaMare. La corsa partirà da Marina di Grosseto, partenza della corsa dall’Insolito Bar, arrivo al Bagno Rosmarina.

Nel 2016, sulla scia del percorso permanente percorribile durante tutto l’arco dell’anno, è stata organizzata la 1^ Rando MVM, la randonnée, iscritta da subito nei calendari dei brevetti permanenti riconosciuti a livello internazionale. E’ nato, quindi l’evento annuale che si svolge da allora ogni primo fine settimana di giugno, la Rando MVM, quest’anno alla sua 5^ edizione.

Da maggio 2021, si è aperta la partecipazione ad un altro percorso permanente ma in fuoristrada da praticare in mtb, gravel o e-bike: la MVM Trail. Sarà, anche questo percorso, un brevetto permanente con la medesima impostazione di quello stradale e nello stesso fine settimana avrà il proprio evento collettivo.

Il 4-5-6 giugno Marina di Grosseto sarà il capoluogo del cicloturismo in Toscana. La Pro Loco di Marina di Grosseto e Principina a Mare, riconoscendo a questa manifestazione una notevole e positiva ricaduta di immagine sul nostro territorio, ha supportato gli organizzatori e di concerto con gli operatori turistici proponendo pacchetti per l’ospitalità, escursioni, eventi per fornire delle facilitazioni ai partecipanti ed ai loro accompagnatori in modo da permettere loro un gradevole soggiorno.