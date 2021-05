Tappa maremmana per Run4Hope, Atletica Follonica al passaggio di testimone

FOLLONICA – Tappa maremmana per “Run4Hope”, la staffetta italiana della solidarietà. A ricevere il testimone dai podisti di Piombino gli atleti follonichesi, e con il supporto della ASD Atletica Follonica il piccolo gruppo prosegue alla volta del capoluogo di provincia.

Partenza dalla stupenda Piazza A Mare, sotto un sole già quasi estivo a sottolineare la bellezza del nostro territorio e la generosità dei nostri concittadini. Perché Run4Hope coniuga sport e solidarietà. In tutta Italia, da ogni capoluogo di regione sabato 22 è partita la staffetta, che tappa dopo tappa raccoglie donazioni a favore di AIRC, Fondazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, e in particolare per la lotta ai tumori infantili. Raccolto il testimone, Massimo Carbone, Andrea Stella, Alessandro Ammalati, Rachele Manni, Gabriele Pasquini e Paola Bindi, assistiti da Edoardo Gianassi (Atletica Follonica) hanno proseguito, dandosi il cambio, verso il Puntone di Scarlino, Castiglione della Pescaia, Marina e finalmente l’arrivo in Piazza Dante a Grosseto. Nessun premio all’arrivo ma l’orgoglio di avere portato a termine un pezzetto di questo appassionante progetto.