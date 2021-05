SP Altori, Alviani annuncia: «I lavori inizieranno a breve»

SEGGIANO – “E’ solo attraverso un’intensa collaborazione tra il sottoscritto e la Provincia di Grosseto che oggi possiamo dire che a breve inizieranno i lavori di ripristino della SP 129 Altori”, dice Gilberto Alviani, commissario della Lega in Amiata e capogruppo di minoranza nel Comune di Seggiano.

“Innanzi tutto – prosegue – vorrei essere solidale con tutti i cittadini e gli imprenditori che hanno subito gravi disagi a seguito della vicenda, il tempo trascorso è certamente inaccettabile, oggi però possiamo immaginare l’apertura del cantiere solo grazie all’interessamento del sottoscritto e alla disponibilità sempre dimostrata dal vicepresidente della Provincia Luca Grisanti e l’ingegner Monaci, sempre pronti ad adoperarsi sollecitando a loro volta gli uffici competenti al rilascio delle autorizzazioni. Tutto è pronto, rimaniamo in attesa del parere definitivo del Genio Civile”.

Anche Luca Grisanti tira un sospiro di sollievo: “Alviani -afferma- è stato una “spina nel fianco” e noi per quello che ci compete sempre presenti”.

“Mio malgrado – continua Alviani – devo però con franchezza dire che questa mia azione di continuo sollecito l’ho condotta da solo, a parte la collaborazione del collega Mario Simi, con il quale abbiamo a volte condiviso il da farsi. Non vi è stata nessuna collaborazione con l’Amministrazione Comunale e con il sindaco Rossi collaborazione che avremmo da subito auspicato perché in questi casi è necessaria. Laddove non arriva il singolo arriva la squadra. Ricordo mozioni approvate in sede consiliare relative al cattivo stato delle strade provinciali proposte dal capogruppo Pd Simona Ulivieri ma non ricordo nessuna sua iniziativa consiliare e/o sinergica alla mia in merito alla questione. Quanto sopra fa riflettere e ci fa dire che il fine politico dell’Amministrazione Rossi prevale rispetto all’interesse del cittadino oltreché mette a nudo l’incapacità ed il poco peso specifico dell’Amministrazione stessa nel portare avanti istanze a beneficio dei cittadini”.