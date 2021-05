Primi lanci per Amoroso al Bbc Grosseto, Ramos: «Sarà schierato subito come partente»

GROSSETO – Primi lanci in maglia Bbc Ecopolis Grosseto per Thony Amoroso, il ventiquattrenne lanciatore venezuelano, scelto da Jairo Ramos Gizzi per il campionato di serie A 2021. Il nuovo arrivato ha effettuato alcuni lanci di riscaldamento sotto lo sguardo del manager biancorosso e del coach Simone Fiorentini. La prima impressione è stata positiva, con una palla molto controllata che viaggia sulle novanta miglia di velocità.

“Thony – sottolinea Ramos Gizzi – mi è stato consigliato da un mio ex allenatore, Henry Blanco, che lo avuto nel roster del Bravos de Margarita nello scorso inverno. Il ragazzo si è allenato bene in queste settimane e ha fatto bullpen prima di partire per l’Italia”.

Amoroso dal 2017 al 2019 ha fatto parte dell’organizzazione degli Washington Nationals, giocando per tre anni in Dominican Summer league e uno in doppio A con gli Harrisburg Senators. Complessivamente vanta 39 presenze nelle Minors. Debutterà con la casacca del Bbc Grosseto sul campo della Fiorentina. “Lo schiererò subito come partente – fa sapere Jairo Ramos – anche se il suo impiego sarà limitato a 3-4 riprese”.

La situazione.

I risultati del primo turno: T&A San Marino-Fiorentina 19-0 (7°), 8-0; Ecopolis Grosseto-Lancers Lastra a Signa 10-4, 13-1 (7°).

Class. S.Marino e Grosseto 1000 (2-0); Lancers e Fiorentina 0 (0-2).

Sabato (ore 15-20,30): Fiorentina-Bbc Ecopolis Grosseto (dir. tv su Firenze Viola Super Sport, ch. 196), Lancers Lastra a Signa-T&A San Marino.