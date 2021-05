Piano strutturale: lunedì il webinar con gli esperti. Ecco come seguirlo

PIOMBINO – Lunedì 31 maggio 2021 alle 16 si svolgerà in diretta streaming l’incontro con gli amministratori, i tecnici e i progettisti del Piano strutturale dei Comuni di Piombino e Campiglia. Sarà un momento interattivo a cui tutti gli interessati avranno la possibilità di partecipare, finalizzato ad offrire delucidazioni sui contenuti del Piano e fornire chiarimenti sulle modalità di presentazione delle osservazioni.

Il 5 maggio scorso è infatti cominciato il percorso di ricevimento delle osservazioni al Piano strutturale intercomunale del Comune di Piombino e del Comune di Campiglia. Il Piano strutturale è lo strumento principale di pianificazione con cui l’Ente mira a delineare le scelte strategiche di sviluppo e tutela del territorio, invitando la comunità a partecipare secondo le proprie competenze.

Proprio per questo il Comune di Piombino e il Comune di Campiglia organizzano l’evento in remoto per cittadini e stakeholder. Le osservazioni al Piano strutturale dovranno essere recapitate entro il 3 luglio 2021 tramite apposita modulistica reperibile all’indirizzo: https://www.comune.piombino.li.it/pagina19327_variante-generale-al-piano-strutturale-darea-dei-comuni-di-piombino-e-campiglia-mma-psi.html

L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming al link: https://www.youtube.com/channel/UCzdiR1JcFGPCq6V2S3uuy5Q