L’opposizione: «700mila euro di avanzo d’amministrazione e nessun aiuto alla comunità durante la pandemia»

MANCIANO – “Durante il consiglio comunale di ieri, il nostro capogruppo ha illustrato tutte le criticità strutturali del bilancio consuntivo portato in approvazione. Criticità che se non vengono comprese e immediatamente corrette possono compromettere la solidità finanziaria dell’ente”, dicono i consiglieri di minoranza di Tradizione e futuro.

“L’amministrazione Morini ha fatto quasi 700mila euro di avanzo di amministrazione nell’esercizio 2020 – proseguono dall’opposizione -. Una quantità enorme di soldi non spesi durante la pandemia a favore della comunità di Manciano.

Inaccettabile pensare che a fine anno non sono stati dati i contributi alle famiglie e alle aziende in difficoltà, con l’asserzione che non c’erano i soldi a disposizione.

È inutile protestare in piazza con i megafoni contro il governo se poi non si fa il possibile per aiutare economicamente le categorie più in difficoltà con tutte le risorse comunali possibili. Approvare l’ultimo giorno utile il bilancio consuntivo non ha permesso in tutti questi mesi di erogare un sostegno economico per la ripartenza alle attività (solo 45mila di contributi in due anni a fronte di quasi 700mila avanzati)

Ma la cosa più preoccupante è data da una gestione sbagliata del bilancio nel suo complesso, che rischia di minare la solidità storica ottenuta con 70 anni di buon governo. L’assessore Roberto Bulgarini continua a finanziare le spese in parte corrente con i soldi in conto capitale, infatti anche il revisore dei conti ha attenzionato questa pratica.

Anche il tasso di riscossione degli accertamenti tributari, crollato al 21%, è stato messo in evidenza dal gruppo consiliare di minoranza. Continuare a fare accertamenti tributari per centinaia di migliaia di euro ai cittadini che non riescono a pagarli, senza elaborare una strategia precisa analizzando il momento storico, è completamente sbagliato.

Durante il consiglio comunale sulle Cascate del Mulino, la giunta Morini non ha dato risposte e il disastro è sotto gli occhi di tutti. In quest’ottica inaccettabili anche le decine di migliaia di euro non spese dall’assessore Valeria Bruni nei capitoli del turismo in un momento in cui il settore doveva essere valorizzato per la ripartenza.

Speriamo che almeno sul bilancio gli appelli della minoranza vengano presi in considerazione in tempo e che l’amministrazione Morini consegni al prossimo sindaco un bilancio sano e non compromesso”, concludono dall’opposizione.