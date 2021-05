Conad acquista due palme alte circa 8 metri per piazza della Repubblica

ORBETELLO – Conad contribuisce alla bellezza di Orbetello acquistando due palme alte circa 8 metri che saranno messe a dimora il 27 maggio in piazza della Repubblica.

I tecnici della ditta florovivaistica fornitrice provvederanno alla rimozione delle vecchie ceppaie e completeranno il lavoro ponendo a dimora delle nuove piante.

“La palma è l’albero simbolo della città lagunare – commenta Paolo degli Innocenti, proprietario e socio di Clodia Commerciale, la società che gestisce il Conad City di Orbetello – purtroppo il punteruolo rosso ha fatto morire molte di queste piante qui, come in altre parti della nostra costa. Conad vuole contribuire con questo gesto al recupero della storica immagine della città, in cui la palma è uno degli elementi che contribuiscono concretamente al fascino intramontabile di Orbetello.”

Oltre alle palme, Conad ha contribuito all’estetica di piazza della Repubblica intervenendo anche sul resto del verde, come la potatura delle siepi e la sistemazione delle aiuole con lapillo vulcanico e nuove piante di fiori. Inoltre Conad sostiene un ulteriore importante opera per il restauro conservativo dello storico cancello monumentale in ferro che caratterizza gli Stabilimenti Barabesi.