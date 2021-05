A Piombino arriva Grimaldi lines, e una nuova linea marittima verso la Sicilia

PIOMBINO – Non solo brutte notizie, finalmente anche una buona notizia per Piombino e per la ripresa dell’economia della città. Tra pochi giorni grazie al gruppo Grimaldi lines sarà attivata una nuova linea marittima per la Sicilia, con destinazione Palermo.

«Il porto di Piombino è strategico per tutto il Mediterraneo e la notevole disponibilità di banchine fanno sì che le possibilità per gli investimenti siano reali ed ambiziosi» affermano l’onorevole Manfredi Potenti commissario provinciale Lega Salvini premier, Vittorio Ceccarelli, commissario Lega Per Salvini premier Piombino e Luca Baragatti, dipartimento provinciale infrastrutture e trasporti Lega-Salvini premier».

La Lega-Salvini premier esprime «soddisfazione per la nascita di questa collaborazione che crediamo essere il punto di partenza di un progetto permanente che veda il porto cittadino come nuovo hub per passeggeri e merci. Un percorso che non può prescindere dalla sensibilità della locale Autorità di sistema portuale che in questa occasione ha saputo cogliere l’occasione per far ripartire il porto. Il prossimo obiettivo è dare respiro a tutti i servizi portuali da troppo tempo appesantiti dalla crisi generale, e questo primo passo dell’operatore di navigazione Grimaldi fa ben sperare che nuovi investimenti possano arrivare quanto prima. A tutto questo garantiremo che lo sviluppo delle necessarie infrastrutture possano proseguire velocemente per non perdere ogni altra occasione di sviluppo, Piombino e il suo porto ne hanno bisogno».