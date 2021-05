Weekend di grande agonismo per la Ginnastica Grifone, tutti i risultati

GROSSETO – Fine settimana di gare per la Asd Ginnastica Grifone impegnate nei campionati regionali. A Santa Maria a Monte alla seconda prova FGI GR Silver Nicole Colucci vince l’oro in cat LC A3 Silver, Ginevra Benedetti ottiene

un buon quinto posto in cat LB J1 Silver e Anamaria Drula l’undicesimo in cat LB J3 Silver. Al Campionato Reg UISP in Mini Prima, svoltosi a Montelupo, argento per la coppia Caterina Dottori e Viola Verdi, quarta piazza per la coppia Alice Duchi e Melissa Maggio e settima per la coppia Chiara Murzi e Giulia Tasselli. Sempre in Mini Prima, tra le Senior Alice Duchi vince un argento alle clavette mentre nella cat Junior Melissa Maggio ottiene un bronzo al nastro. Sempre nella cat Junior Giulia Tasselli ottiene un quinto piazzamento alle clavette, Chiara Murzi si classifica sesta alla palla e Melissa Maggio settima al cerchio.

Domenica 23 maggio a Santa Maria a Monte alla seconda prova FGI GR Silver Gemma Battistini ottiene il 12° posto in cat LC S1 Silver. A Montelupo Fiorentino, Campionato Reg UISP, in Mini Prima Base Allieve Sabina Sachsenmeyer ottiene l’ 8° posto, in Mini Prima Elite Esordienti conquistano l’oro e il titolo di Campionesse Regionali Manuela Bindi nella specialità Palla e Nicole Borracelli nella specialità Clavette. In Mini Prima Elite Allieve Gaia Scorza ottiene un buon quinto posto al cerchio. Adesso le ginnaste del sodalizio grossetano avranno gli impegni più importanti. Dal 25 al 30 maggio scenderanno in pedana a San Marino per il Campionato Nazionale OPES di Ginnastica Ritmica e a seguire dal 1 al 7 giugno a Cesenatico per il Campionato Nazionale UISP. Chiuderanno il 1° semestre di gare a Rimini dal 18 al 27 giugno partecipando alle Finali Nazionali Silver FGI Summer Edition 2021 di Ginnastica Ritmica.