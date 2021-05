unacanzonealgiorno – Auguri a Francesco Bianconi: ecco la sua “L’abisso”

GROSSETO – 48 anni fa a Montepulciano (Siena) nasceva Francesco Bianconi, frontman dei Baustelle. Oggi lo festeggiamo con L’abisso, una delle più belle canzoni del suo ultimo album Forever, il suo primo da solista, uscito il 16 ottobre scorso.

L’abisso è uscita l’8 maggio scorso, anticipando l’album pubblicato in autunno. E così Bianconi la presenta sui suoi profili social:

«Facevo tempo fa un sogno in cui uscivo la sera per andare con gli amici a cena o a bere e mi rendevo conto di essere nudo. Completamente nudo.

Nel sogno all’inizio ero a mio agio, così a mio agio che nessuno sembrava far caso al mio outfit adamitico. Poi, pian piano, cominciavo a sentir crescere l’imbarazzo, sempre di più, fino al momento in cui arrivava, inevitabile, ahimè, un senso di tremenda vergogna; e allora mi svegliavo.

Credo che “L’abisso” sia la canzone scritta dal me della prima parte del sogno. A risentirla mi sembra la voce di uno senza vestiti, o meglio di uno che aveva molta voglia di toglierseli. Senza troppi esibizionismi e invasamenti.

Una confessione assai privata, in Schumanniano andazzo».

TESTO di “L’ABISSO”

L’inverno fu tremendo, nevicò fino a febbraio

L’ulivo centenario si gelò

Durante la lezione di ginnastica

Un mattino il cuore di Giovanni si fermò

Morì mentre noi altri fumavamo nel cortile

Lasciò la terra come un dio del rock

E il treno che sfrecciava su binari di cristallo

Fu costretto dal destino ad uno stop

Da quel giorno abito un fondale di paura

Guardo il mondo senza gli occhi che vorrei

Perché che conosco bene gli uomini

Racconto i loro demoni

Ma non riesco a vivere coi miei

Perché io puntualmente evito l’abisso

Per paura di incontrarlo quando il giorno arriverà

Perché mi pagano per scrivere

Io sono bravo a fingere

A far bella figura in società

Alla mostra delle atrocità

Le ho provate tutte

Psicofarmaci, dottrine

Psicanalisi, preghiera ed altri sport

Son diventato padre, Re di Francia, Casanova

Ho respirato, ho preso botte, ho fatto boxe

Eppure non riesco ad affrontare il Leviatano

O a invitare a cena Babadook

A volte sogno il sangue, poi mi sembra di impazzire

Di perdermi e non ritrovarmi più

Io disperatamente abito orizzonti di paura

Guardo il mondo senza gli occhi che vorrei

Perché conosco bene gli uomini, racconto i loro demoni

Ma non riesco a scrivere dei miei

Però da troppo tempo evito l’abisso

Per paura di tradirlo quando il gallo canterà

Per questo non voglio più scrivere

Mi sta sul cazzo fingere

Discendo nell’abisso, finalmente dentro me

Perché di stare a masturbarmi non mi va

Io sono qui per arruolarmi

Amare e piangere con te

Per vedere quale guerra scoppierà

Perché la notte ora è bellissima

E stanotte tu sei mia