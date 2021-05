Uffici turistici: tutti i nuovi orari e servizi

PIOMBINO – In vista della stagione estiva come ogni anno gli uffici turistici piombinesi riaprono i battenti. Turisti e cittadini potranno così ricevere informazioni e dépliant inerenti le attrazioni storico-naturalistiche della Val Di Cornia, nonché le necessarie indicazioni sugli spostamenti, i servizi e le attività ricreative della zona; negli Uffici Turistici i residenti nei Comuni di Piombino, Campiglia Marittima, San Vincenzo, Suvereto e Sassetta, potranno inoltre acquistare l’abbonamento Parking Pass, la card prepagata valida per il parcheggio di una autovettura nelle aree della costa est e Baratti al prezzo di 40 euro, con la possibilità di estendere la validità della card a un secondo autoveicolo alla cifra complessiva di 50 euro.

Gli Uffici Turistici rispetteranno i seguenti orari:

l’Ufficio Turistico di Piombino in via Mazzini 1 nel mese di maggio sarà aperto sabato, domenica e lunedì 31 dalle 9 e 30 alle 12 e 30 e dalle 17 alle 19. Nel mese di giugno invece fino al 13 sarà aperto da martedì a domenica dalle 10 alle 13 e dalle 18 alle 20. Dal 14 giugno seguirà lo stesso calendario ma chiuderà alle 21;

l’Ufficio Turistico di Baratti è ubicato nel Parcheggio il Casone all’ingresso del parco archeologico di Baratti e Populonia e nel mese di maggio sarà aperto sabato, domenica e lunedì 31 dalle ore 9 e 30 alle 17 e 30. Nel mese di giugno invece sarà aperto tutti i giorni dalle 9 e 30 alle 17 e 30 e resterà chiuso il lunedì;

l’Ufficio Turistico di Riotorto si trova in via De Amicis 34 e nei mesi di maggio e giugno sarà aperto ogni venerdì dalle 10 alle 13.