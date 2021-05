Servizio estivo per bambini e ragazzi: ecco come fare domanda

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Il Comune di Castiglione della Pescaia, avvalendosi della Società della salute, organizza il servizio estivo per i minori che abbiano compiuto i 3 anni di età e non superato i 14 al momento dell’iscrizione.

I ragazzi saranno suddivisi in fasce di età e localizzati presso le strutture comunali. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente attraverso procedura informatica on line al seguente link: https://www.comune.grosseto.it/coeso/Domande/Servizi

«Anche quest’anno – anticipa Sandra Mucciarini, consigliera comunale delegata alle politiche sociali – l’amministrazione comunale garantisce questo servizio, suddiviso in quattro turni, che andrà a racchiudere tutta l’estate 2021 e si articolerà dal lunedì al sabato con orario 8:30 – 16:30. Per la prima fase, quella che va dal 14 al 30 giugno, occorrerà presentare la domanda entro venerdì 4 giugno. Gli altri appuntamenti da poter scegliere: dal 1 al 31 luglio, il terzo comprenderà tutto il mese di agosto e l’ultimo dal 1 all’11 settembre».

«I più piccoli – aggiunge Mucciarini – quelli con un’età da 3 a 5 anni, svolgeranno la loro attività al mattino sull’arenile di levante, presso la Green beach comunale e successivamente saranno accolti nei locali della scuola primaria alle Paduline. Gli altri ragazzi si ritroveranno sulla spiaggia antistante l’ex bagno Maristella in via Roma e nel pomeriggio all’interno della scuola secondaria di primo grado Orsino Orsini di viale Kennedy».

«Il protrarsi della pandemia da Covid-19 – precisa la consigliera – ci obbligano a rispettare dei precisi protocolli di sicurezza, imponendoci la frequentazione di un numero massimo di 39 minori per turno, di cui 3 posti sono riservati ai diversamente abili e gli altri suddivisi in 15 nella fascia di età 3-5 anni e 21 in quella fra i 6-14.»

«Le richieste di iscrizione – dicea Mucciarini – potranno essere presentate esclusivamente da cittadini residenti nel Comune di Castiglione della Pescaia o da genitori che svolgono attività lavorativa documentata nel territorio comunale. Per poter dare l’opportunità di far partecipare al Centro estivo un numero maggiore di minori, la domanda di ammissione potrà essere effettuata per un solo turno e in caso di posti disponibili verrà data l’opportunità, attraverso una nuova richiesta, di poter frequentare un ulteriore sessione».

«I partecipanti – spiega la consigliera – dovranno essere accompagnati la mattina in spiaggia e ripresi il pomeriggio all’ingresso dei plessi scolastici. Il servizio di trasporto sarà attivato su richiesta, ma esclusivamente per i residenti nelle frazioni o nelle campagne limitrofe. L’arrivo nell’arenile dovrà avvenire in modo scaglionato e pertanto sarà regolato temporalmente e comunicato prima dell’inizio del servizio. Inoltre, al mattino, i genitori dovranno dichiarare, su apposito modello prestampato, le condizioni di salute del minore: assenza di temperatura superiore a 37,5°, tosse o ulteriori sintomi riconducibili al virus Covid-19».

Per tutta la durata dell’attività giornaliera, ad esclusione del momento del pasto, i minori dovranno indossare le mascherine monouso fornite dal gestore del servizio, e osservare il distanziamento fisico.

Ulteriori informazioni si potranno avere telefonando all’ufficio Pubblica istruzione e politiche sociali, referente la dottoressa Cinzia Piazzi, (tel. 0564 927240 – e-mail: c.piazzi@comune.castiglionedellapescaia.gr.it