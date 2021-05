Porto, Iavarone e Temperani: «Il sindaco si sta impegnado a risolvere il problema. Grazie, anche a Marras»

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – “Dopo le numerose pressioni che abbiamo esercitato nei mesi scorsi per sensibilizzare l’Amministrazione Comunale sulla questione del Porto-Canale, il Movimento Civico intende oggi riconoscere l’impegno che il sindaco sta dimostrando per risolvere la questione”, dicono Aldo Iavarone del Movimento civico per Castiglione e Giuseppe Temperani, rappresentante dei pescatori.

“Finalmente stanno arrivando risposte concrete alle esigenze degli operatori del settore – proseguono -. L’investimento complessivo a favore del comparto ammonterebbe a due milioni e trecentomila euro, una cifra ragguardevole che dimostra la volontà di risolvere i problemi.

Nel frattempo, nonostante i tempi stretti, i lavori procedono a ritmo serrato, siamo quindi fiduciosi che possano terminare prima dell’estate.

Un doveroso ringraziamento va alla Regione Toscana e in particolare all’assessore Leonardo Marras, sempre attento ai problemi del nostro territorio, che ha compreso le istanze degli operatori e avallato interventi indispensabili per la salvaguardia della stagione estiva a vantaggio del comparto porto, ma soprattutto dell’economia dell’intero paese”, concludono.