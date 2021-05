L’almanacco del Giunco: il 25 maggio l’elezione di Scalfaro e al cinema esce Guerre stellari

GROSSETO – Martedì 25 maggio, san Beda dottore, Giornata internazionale dei bambini scomparsi, il sole sorge alle 5.41 e tramonta alle 20.42. Accadeva oggi:

1085 – Alfonso VI di Castiglia riprende Toledo ai Mori.

1124 – Consacrazione del santuario di Montevergine dedicato alla Madonna ed eretto da san Guglielmo da Vercelli.

1241 – La comunità ebraica di Francoforte sul Meno subisce uno dei primi attacchi antisemiti.

1420 – Enrico il Navigatore viene nominato governatore dell’Ordine di Cristo.

1521 – La Dieta di Worms termina quando Carlo V emana l’Editto di Worms, che dichiara Martin Lutero un fuorilegge.

1644 – Il generale Ming Wu Sangui apre le porte della Grande muraglia cinese al Passo Shanhai per permettere alle forze d’invasione Manciù di raggiungere la capitale Pechino.

1658 – Nell’ambito della guerra franco e anglo-spagnola, l’esercito francese comandato da Turenne assedia Dunkerque.

1659 – Richard Cromwell, figlio di Oliver, rassegna le dimissioni dalla carica di Lord Protettore.

1660 – Il Re Carlo II sbarca a Dover di ritorno dal suo esilio.

1738 – Un trattato tra il Maryland e la Pennsylvania mette fine alla cosiddetta Guerra di Cresap, scoppiata per questioni di confine.

1787 – A Filadelfia (Pennsylvania), i delegati iniziano a riunirsi per scrivere una nuova Costituzione degli Stati Uniti (George Washington è il presidente).

1810 – A Buenos Aires, cittadini armati espellono il viceré di Spagna e stabiliscono un governo provinciale per l’Argentina.

1812 – Un terribile terremoto colpisce Caracas, in Venezuela, causando tra i 15mila e i 20mila morti.

1819 – Viene promulgata la Costituzione argentina del 1819.

1870 – Nella Battaglia di Eccles Hill un manipolo di appartenenti alla Fenian Brotherhood viene sconfitto dalle truppe canadesi.

1895

– Il commediografo, poeta e romanziere Oscar Wilde viene condannato per “sodomia e volgare indecenza” a scontare due anni in una prigione di Londra;

– Viene fondata la Repubblica di Formosa, con Tang Ching-sung come presidente.

1913 – Si svolge il primo Giro delle Fiandre, corsa di ciclismo su strada, vinta dal belga Paul Deman.

1914 – La Casa dei Comuni del Regno Unito approva la Irish Home Rule.

1925 – John T. Scopes viene incriminato per aver insegnato la teoria dell’evoluzione di Darwin.

1926 – L’anarchico ebreo Sholom Schwartzbard uccide il politico ucraino Symon Petliura in esilio a Parigi.

1935

– Nel giro di 45 minuti, al Big Ten meeting di Ann Arbor (Michigan), Jesse Owens stabilisce o eguaglia quattro record del mondo di atletica leggera;

– Babe Ruth batte il 714esimo e ultimo fuoricampo della sua carriera.

1946 – Il Parlamento della Transgiordania elegge l’Emiro Abdullah come suo re.

1953 – Al Nevada Test Site, gli Stati Uniti conducono i loro primi e unici test di artiglieria nucleare.

1958 – Italia: si svolgono le elezioni politiche.

1961 – Programma Apollo: Il presidente Kennedy annuncia davanti a una sessione speciale unificata del Congresso il suo obiettivo di iniziare un progetto per mandare “un uomo sulla Luna” prima della fine del decennio.

1963 – Ad Addis Abeba, in Etiopia, viene fondata l’Organizzazione di unità africana.

1966 – Programma Explorer: viene lanciato l’Explorer 32.

1969 – In Sudan il colonnello Ja’far al-Nimeyri prende il potere con un colpo di Stato.

1973 – Mike Oldfield pubblica Tubular Bells.

1977 – Guerre stellari esce nei cinema statunitensi. Diventerà uno dei film di maggior incasso nella storia del cinema.

1979 – Esce nelle sale Alien.

1981 – A Riad, viene creato il Consiglio di Cooperazione del Golfo tra Bahrein, Kuwait, Oman, Qatar, Arabia Saudita e Emirati Arabi Uniti.

1983 – Guerre stellari – Il ritorno dello Jedi debutta nei cinema.

1985 – Il Bangladesh viene colpito da un ciclone tropicale e da un’ondata di temporali che causeranno la morte di circa 10mila persone.

1991 – Si conclude con successo l’Operazione Salomone: 34 aerei hanno trasferito in Israele 14.325 Beta Israel.

1992

– Oscar Luigi Scalfaro viene eletto nono presidente della Repubblica italiana;

– A Palermo si celebrano i funerali di Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e dei tre agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro, vittime della Strage di Capaci.

1995 – Il papa Giovanni Paolo II pubblica la Lettera Enciclica “Ut Unum Sint” riguardante l’impegno ecumenico.

1997 – Un colpo di Stato militare in Sierra Leone sostituisce il presidente Ahmad Tejan Kabbah con Johnny Paul Koromah.

2000 – Il Libano celebra la liberazione del sud del paese dopo 22 anni di occupazione israeliana.

2001 – Alpinismo: il trentaduenne Erik Weihenmayer, di Boulder (Colorado), diventa il primo non vedente a raggiungere la vetta del Monte Everest, mentre il sessantaquattrenne Sherman Bull, di New Canaan (Connecticut), diventa la persona più anziana a compiere la stessa impresa.

2003 – Néstor Kirchner viene eletto nuovo presidente della Repubblica argentina.

2014 – Elezioni europee del 2014.

Fonte: il.wikipwdia.org